KYK yurtlarına gece yarısı denetim İl Müdürü Feyzullah Dereci yemekleri tek tek kontrol edip öğrencilerin taleplerini dinledi

Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, dün gece yarısı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)bünyesindeki yurtları denetledi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki öğrenci yurtlarını denetleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, burada ilik olarak yemekhanelerde incelemelerde bulundu. Öğrencilerin belirli standartlarda yemek hizmeti alıp almadığı kontrol eden İl Müdürü Dereci, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı titizlikle takip etti. Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Dereci, sorun ve taleplerini dinledi.

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