Afyonkarahisar’da beklenen kar yağışı başladı Kent yağışla birlikte beyaza büründü

Afyonkarahisar’da günlerdir beklenen kar yağışı başlarken, kent yağış sonrası adeta beyaz bir örtü ile kaplandı.

Meteorolojinin Afyonkarahisar ve çevresi için yaptığı kar yağışı uyarısı doğru çıkarken, kentte sabaha karşı başlayan yağış günün ilk ışıkları ile etkisini arttırdı. Yağışın devam ettiği kent beyaza bürünürken, yağışla birlikte cadde ve sokaklarda boş kaldı. İnsan kalabalığı ile bilinen Anıtpark’da yağış sonrası bomboş kalırken, parkta karla kaplanan ağaç ve çiçekler ise fotoğraf meraklıları için güzel bir manzara oluşturdu. Kar yağışına sevinen vatandaşlar ise özellikle kurak geçen bir dönemin ardından yağan karın bereketi de beraberinde getireceğine inandıklarını ifade ettiler.

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