(ÖZEL) Kimsesiz adamın öldükten sonra ‘yanlışlıkla da’ olsa sahibi çıktı Afyonkarahisar’da bir garip defin hikâyesi Ölen kardeşlerini defin için gasilhaneye giren aile büyük bir şokla karşılaştı Kendilerine yanlış cenaze verilen aile, kimsesiz adama kendi soyadlarını verip aile mezarlığına defnetti

Ölen kardeşlerini defin için Afyonkarahisar’a getiren aile, cenazeyi yıkamak için gasilhaneye girdiklerinde adeta şok yaşadı. Kendilerine başka birinin cenazesinin verildiğini gören aile üyeleri Adli Tıp Kurumu’nu aradıklarında ise ‘kimsesiz birinin cenazesi yanlışlıkla size verildi’ yanıtını alınca, üzerinde kimliğe de bulunmayan cenazeye aile üyeleri kendi soyadlarına vererek aile mezarlığına defnetti.

Eşine ender rastlanacak ilgin olay, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde meydana geldi. Ümit Atakaya (41) isimli şahıs geçtiğimiz hafta sonu Antalya Manavgat’ta boğularak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Atakaya’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından teslim edilmek üzere aileye verildi. Ümit Atakaya’nın ağabeyi Seyfeddin Atakaya ve aile üyeleri kardeşlerinin cenazesini alarak defin için Haydarlı beldesine getirdi. Cenazeyi yıkamak için gasilhaneye alan üyeleri burada bir şok yaşadı. Cenazenin kardeşleri Ümit Atakaya olmadığını ve başka birsinin cenazesi olduğunu gören Atakaya ailesi hemen Antalya Adli Tıp Kurumu morgunu aradı. İddiaya göre, kurum yetkilileri kendilerine yanlışlıkla üzerinden kimliği çıkmayan ve kimsesiz olduğu bilinen bir kişinin cenazesinin verildiğini söyledi.



Kimsesiz olan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsa kendi soyadlarını verip gömdüler!

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