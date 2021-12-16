Gazeteci olmak isteyenler için akademik eğitim verilecek

Afyon Gazeteciler Cemiyeti tarafından kentte görev yapan basın mensupları ile gazetecilik mesleğine yeni adım atacak olan gazeteci adaylarına yönelik akademik eğitim verilecek.

“Afyonkarahisar Yerel Medya mensupları Sertifikalı Eğitim Programı” 2024 Aralık tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin (AKÜ) şehir merkezinde bulunan Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Her gün saat 19.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitim programında Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanları tarafından basın mensupları ile gazeteci adaylarına haber fotoğrafçılığı, haber toplama ve yazma teknikleri, görüntü düzenleme ve estetik, dijital habercilik, Sosyal medya ahlakı ve etiği konularında eğitim verilecek. Dersler Dr. Öğretim Üyesi Sena Coşkun, Öğretim Görevlisi Fevzi Arda Ölmez, Öğretim Görevlisi Hayati Ulusay, Öğretim Görevlisi Emin Paftalı tarafından verilecek.



Çok sayıda gazeteci eğitim programında görev alacak

Derslerin sonrasında meslekte tecrübeli gazeteciler tarafından genç gazeteciler ile gazeteci adaylarına yönelik sohbetler düzenlenerek, mesleki tecrübelerin aktarımı sağlanacak. Gazetecilik deneyimi bulunan Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ve Gazeteciler Sezer Küçükkurt, Mehmet Emin Güzbey, İsmail Akar, Dinçay Doğar, Arif Yağcı ve Polat Yılmaz sohbet etkinliklerinin konukları arasında yer alacak.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, AKÜ Rektörlüğü, Afyon Gazeteciler Cemiyeti ve AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ortaklaşa düzenledikleri programda eğitim gören isimlere yapılacak sınav sonrası başarı sertifikası verilecek. Katılımların ücretsiz olduğu eğitim programlarına halen görev yapan ya da mesleğe yeni adım atmak isteyen herkes katılabilecek. Katılmak isteyenlerin 20 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Rıza Çerçel Kültür Merkezi’nde hazır bulunmaları yeterli olacak.

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