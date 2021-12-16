Öğrencilerin hazırladığı masa ve sıralar ihtiyacı olan okullara gönderiliyor

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Yalçın, lise öğrenciler tarafından hazırlanıp Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından belirlenen okullara gönderilen masa ve sıraların yapımıyla ilgili bilgiler aldı.

Yalçın, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini incelemelerde bulunarak okuldaki çalışmaları yerinde inceledi. Yalçın, okul atölyelerinde yapılan faaliyetleri değerlendirerek, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi çerçevesinde yapılan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Osman Tezginden, okul çalışmaları hakkında bilgilere vererek Ders Aletleri Yapı Merkezi’nin siparişlerini hazırlamak için çalıştıklarını söyledi. Tezgiden, Mobilya ve Deklarasyon, Metal Teknolojisi ile Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarıyla hazırlanan masa, sıra, kütüphane mobilyalarını hazırlandıktan sonra gerekli yerlere gönderildiği söyleyerek çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Tezgiden, çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda hazırladıklarını ifade etti.

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