AKUT gönüllülerine sertifikalı ilkyardım eğitimi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı eğitmenleri tarafından Afyonkarahisar Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) üyelerine sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi.

AKUT gönüllüsü 15 kursiyerin katıldığı eğitimde olay yeri yönetimi, temel yaşam desteği, boğulma, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donuklarda ilk yardım gibi medikal müdahalelere yer verildi. 2 gün boyunca devam eden eğitimde sertifika almaya hak kazanan kursiyerler için AKUT yerleşkesinde bir tören düzenlendi. Sertifika törenine katılan Sağlık Hizmetleri Uzm. Dr. Mehmet Pala; afetlerde her an hazır bulunmak, planlı organize olabilmek için kurumlar arası koordinasyonun önemini belirterek afet öncesi yapılan, ortak eğitim ve tatbikatların, afet anında yapılan medikal müdahalelerde kaliteyi artırdığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.