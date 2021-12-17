(ÖZEL) Servis aracından inen genç kıza minibüs çarptı Lise öğrencisine minibüsün çarptığı an kameralara yansıdı Servis aracından inen genç kız yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kaldı

Afyonkarahisar’da servis aracından indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi kıza minibüs çarptı. Genç kızın ağır yaralandığı kaza, araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Bolvadin ilçesi Bademli Mahallesi Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lise ikinci sınıf öğrencisi Samiye B., okuldan çıktıktan sonra servis aracına bindi. Evinin yakınlarına gelen Samiye B., kendisini taşıyan servis aracından cadde üzerinde indi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada M.Ç., idaresindeki 03 KV 856 plakalı minibüs Samiye B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi genç kız minibüsün önünde bir süre sürüklendi.

Yaşanan kazı anı ise bir başka aracın önündeki kameraya yansıdı. Görüntüde genç kıza minibüsün çarpması ve sürükleme anı saniye saniye kayıt altına alındı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kızı Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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