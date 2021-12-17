Afyonkarahisar’da 51 öğretmene proje eğitimi verildi

Afyonkarahisar Osmangazi Anadolu Lisesi Konferans salonunda 51 öğretmene TÜBİTAK projeleri eğitimi verildi.

Eğitimlerde TÜBİTAK Afyonkarahisar koordinatörü Ömer Bozdağ tarafından yarışmalar, başvuru şartları, tarihleri, süreçler ve finaller hakkında bilgiler verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Şube Müdürü Murat Diktaş da, hedeflerinden bahsederek şöyle konuştu:

"Müdürlüğümüzce her yıl yapılan TÜBİTAK proje yarışmalarına başvuruları daha da artırmak, bölge finaline ve Türkiye finallerine daha çok sayıda proje göndermek, daha çok öğrencimizi derece alanlar listesinde görmek en büyük hedefimizdir. Geçen yıl Lise yarışmalarında Bölge finaline 26 proje ile ve Ortaokul yarışmalarında Bölge finaline 21 proje ile katılarak il rekorumuzu kırmıştık. TÜBİTAK 2204A, 2204B, 2204C ve 2204D kodlarıyla sırasıyla Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ve en son Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması olmak üzere 4 alanda gençleri araştırma yapmaya teşvik etmektedir. Bölge ve Türkiye finallerinde derece alanlara para ödülü, büyük finalde derece alan lise öğrencilerine ayrıca YKS'de ek puan ve bazı öncelikler vermektedir. Müdürlük ve ARGE Birimi olarak tüm okullarımızı ve öğrencilerimizi siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde bu güzel imkanlardan yararlandırmak istiyoruz. Desteğiniz ve katılımınız için teşekkür ederim" dedi.

Eğitim toplantısı hatıra resmi çekilmesiyle sona erdi.

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