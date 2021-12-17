Kaymakam Düzgün Okul Aile Birliği Başkanları ile bir araya geldi

Kocaeli'de 14 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'da yürütülen eğitim seferberliği kapsamında Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve Şube Müdürü Mustafa Kemal Avşar'ın katılımlarıyla okul aile birliği başkanları toplantısı yapıldı.

Şuhut'ta eğitim seferberliği kapsamında eğitimde başarının arttırılması amacıyla düzenlenen Okul Aile Birliği Toplantısı, Kaymakam Düzgün, Müdür Eroğlu ve okul aile birliği başkanlarının görüş ve önerileri ile devam etti. Toplantıda, Kaymakam Düzgün okul aile birliği başkanları ile gerçekleştirdiği toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.