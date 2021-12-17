Polis baskınında ele geçirilen 1 metrelik heykel, ekspertiz için müzeye getirildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polisin baskını sonucu ele geçirilen bir metre uzunluğundaki heykel, ekspertiz için Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesine getirildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen baskında, yapılan arama sonucu yaklaşık bir metre uzunluğunda 7080 kilogram ağırlığında kolları omuzlarından kesik kadın figürlü bir adet heykel ve iki parça halinde el detektörü ele geçirilmişti. Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından heykelin sahte mi, yoksa gerçekten tarihi bir heykel mi olup olmadığının tespiti için Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’ne getirildi. Burada yapılana incelemenin ardından heykele ilişkin kesin bilgiye ulaşılacak.

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