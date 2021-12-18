Afyonkarahisar’da diksiyon ve hitabet eğitimi

Afyonkarahisar Susuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesisi'nde öğrencilere diksiyon ve hitabet eğitimi verildi.

Afyon Sigorta Acenteleri Derneği tarafından başlatılan eğitim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda dernek yetkilileri tarafından merkeze bağlı Susuz Beldesinde bulunan ve 3 yıl önce bünyesinde sigortacılık bölümü açılan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde öğrencilere diksiyon ve hitabet eğitimi verildi. Eğitim ve seminerleri bu yıl dernek yönetim kurulu üyesi Melek Bozdağ Koordinatorlüğü'nde gerçekleştirildi.

Öte yandan dernek yetkililer tarafından eğitimleri devam edeceği açıklandı.

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