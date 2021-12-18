Afyonkarahisar’da akademik başarıyı takip sistemi toplantısı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Akademik Başarıyı Takip Sistemi' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kamil Miras Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Diktaş idaresinde gerçekleştirilen toplantıya merkez ve merkeze bağlı 8 ve 12’inci sınıfı olan ortaokul ve lise okul müdürleri, psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenleri katıldı. Toplantının amacının öğrencilerin öğrenmeyi ve öğrendiklerini ifade edebilmesine yönelik bilişsel becerilerinin geliştirmesi duygularını tanıma, sosyal beceriler ile sorun çözme becerilerini kazanmasını sağlamak, öğrencinin sağlıklı yetişkinlik yaşamına hazırlanmasına katkı sağlamak olduğu belirtildi.

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