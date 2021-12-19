Afyon'da kar yağışı ve soğuk pazarcı esnafına zor anlar yaşattı Pazar esnafı kar yağışı ve soğuğa karşı ateş yakarak önlemi aldı

Afyonkarahisar'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve soğuk hava pazarcı esnafını da olumsuz etkiledi. Şuhut semt pazarında tezgah açan ve eksi 5 derecede ürünlerini satıp ekmek parası kazanmaya çalışan pazarcı esnafı üşüyünce çareyi küçük soba ve teneke kutular içerisinde ateş yakarak ısınmakta buldu.

Olumsuz hava koşulları kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen Şuhutlu pazarcı esnafı İbrahim Topal, soğuk hava ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekmek paraları için tezgah açmaya mecbur olduklarını ifade etti. Topal, "Şuhut'ta kış aylarının gelmesi ile birlikte sobamızı yakmış bulunmaktayım. Zor şartlar altında çalışıyoruz Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Hava soğuk Allah'ım herkesin işini gücünü rast getirsin" dedi.

Pazar esnafı Ali Öz ise kışın çalışma şartlarının zor olduğundan dert yakınarak, "Hava çok soğuk kar yağışlı pazar esnafı çok etkilendi satışlar düştü. Böyle sıcak da durup ısınmak için ateş yakıyoruz" diye konuştu.

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