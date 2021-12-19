Dinar’da kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı köylerde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kapanan 5 köy yolundan 2’si ilçe özel idare ekiplerince ulaşıma açılırken, 3 köy yolu halen daha ulaşıma kapalı.

Afyonkarahisar’da dün başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Dinar'da ise kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Dinar Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele Ekibi, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyor. Dinar Çamlıköy ve Körpeli köyleri yapılan çalışmayla ulaşıma açılırken, Cerityaylası, Keklicek ve Çağlayan köylerinde çalışmalar sürüyor.

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