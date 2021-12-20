Kamyon, tır ve otobüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki kamyon, tır ve otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanarak araç içerisinde sıkışan sürücülerden birini AFAD ekipleri kurtardı.

Kaza, Afyonkarahisarİzmir karayolunun 45. kilometresi, Güney beldesi Çalışlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Savaş Aydın (41) idaresindeki 03 SK 834 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Muzaffer Göçgün (55) yönetimindeki 46 HE 923 plakalı kamyona çarptı. Ardından kazaya Önder Yüksel’in (41) kullandığı 35 HB 7396 plakalı tır ile Zafer Ustaoğlu (56) yönetimindeki 19 BD 347 plakalı otobüste karıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücü Savaş Aydın’ı çıkardı. Ardından Aydın ve yaralanan diğer kamyon sürücüsü Göçgün ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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