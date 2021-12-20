İscehisar Spor rakibi Ahmetli Belediye Spor'u tek goller geçti

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Bölgesel Amatör Ligi 8. haftasında Afyonkarahisar temsilcisi İscehisar Spor kendi sahasında Ahmetli Belediye Spor'u konuk etti. İscehisar Spor rakibi Ahmetli Belediye Spor'u 11. dakikada Oğuz Kaan Kıldacı'nın penaltıdan attığı golle 10 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi 9. Bölge 1. Grup 8. hafta futbol müsabakasında ilk yarıya oldukça hızlı başlayan İscehisar Spor rakibi Ahmetli Belediye Spor karşısında Oğuz Kaan Kıldacı'nın penaltıdan attığı golle 10'lık skorla öne geçti. İlk yarısı 10'lık skorla biten İscehisar Spor Ahmetli Belediye Spor futbol müsabakasında 90 dakika boyunca başka gol sesi çıkmadı. İscehisar Spor ligin 9. haftasında 26 Aralık 2021 Pazar günü deplasmanda Tire 2021 FK ile karşılaşacağı öğrenildi.

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