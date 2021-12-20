Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçedeki park ve bahçelerde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Şuhut'ta etkili olan kar yağışı ilçe adeta beyaz örtüyle kaplandı. Karla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçe İHA muhabiri tarafından görüntülendi. Kar yağışı altında kalan ağaçlar ile ilçeden geçen dere seyrine doyumsuz manzara oluştu.

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