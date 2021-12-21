Vali Çiçek, Kadın Kültür Market’in açılışını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çiçek, Kadın Kültür Market’in açılışını yaptı

İHA

Vali Çiçek, Kadın Kültür Market’in açılışını yaptı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Çobanlar ilçesini ziyaret ederek burada Kadın Kültür Evleri ile devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Çiçek, ilk olarak Çobanlar Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Vali Çiçek, Kaymakam Mücahit Öztürk’ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çobanlar Kadın Kültür Kooperatifi üyesi kadınlarımızın hünerli elleriyle üretilen birbirinden güzel ürünlerin satışının yapılacağı Çobanlar Kadın Kültür Market’in açılışı da Vali Çiçek, ilçe protokolü ve kadınların katılımıyla yapıldı. Modern mimarisi, çocuklara yönelik etkinlik ve okuma alanı ve zengin kitap içeriği ile dikkat çeken Çobanlar İlçe Halk Kütüphanesi’nin de açılışını Vali Çiçek yaptı. Kütüphaneyi inceleyen ve çocukların bulunduğu alanda minik kitap kurtları ile sohbet eden Vali Gökmen Çiçek, tüm vatandaşları kütüphaneden istifade etmeye davet etti. Çobanlar Kadın Kültür Evi’ni ziyaret eden Vali Çiçek, Kadın Kültür Evi'nde verilen eğitimler, talep gören eğitim programları, ziyaretçi profili ve kadınların ilgisi hakkında bilgi aldı. Kadın Kooperatifi Üretim Atölyesi'ni de ziyaret eden Vali Çiçek, kadınların ürettiği göz kamaştıran dekoratif ürünleri inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havaların soğuması ile Hüdai Kaplıcaları'na ilgi arttı Kar yağışı ile birlikte kaplıcadaki doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı
YEREL HABERLER Havaların soğuması ile Hüdai Kaplıcaları'na ilgi ...
Karla mücadele ekiplerine yılkı atı sürprizi
YEREL HABERLER Karla mücadele ekiplerine yılkı atı sürprizi
Afyonkarahisar’a yağan kar şehir dışında misafir çekiyor İzmir’den Afyonkarahisar’a kar manzaralarını izlemek için geldi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’a yağan kar şehir dışında misafir ...
Satın almak için bindiği ATV'yi kaçırdı
YEREL HABERLER Satın almak için bindiği ATV'yi kaçırdı
Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar ...
Başkan Çöl engelli bireylere bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çöl engelli bireylere bir araya geldi
Afyonkarahisar’da görenlerin için ısıtan görüntü Sokak köpeğinin titrediğini gören kadın bakın ne yaptı?
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da görenlerin için ısıtan ...
Vali Çiçek, Sülümenli beldesinde vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Vali Çiçek, Sülümenli beldesinde vatandaşları dinledi
Demir çalan hırsızlar polis kovalamacası sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Demir çalan hırsızlar polis kovalamacası sonucu ...
(ÖZEL) Onlar karla mücadelenin bilinmeyen kahramanları İl Özel İdaresi ekipleri 421 köy yolunu ulaşıma açık tutmak için can başla çalıştı Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu yerlerde ekipler böyle çalıştı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Onlar karla mücadelenin bilinmeyen ...
İscehisar Spor rakibi Ahmetli Belediye Spor'u tek goller geçti
YEREL HABERLER İscehisar Spor rakibi Ahmetli Belediye Spor'u tek ...
Kar temizleme çalışması yapan greyderi gören domuz sürüsünün kaçış anı kamerada
YEREL HABERLER Kar temizleme çalışması yapan greyderi gören domuz ...
Kamyon, tır ve otobüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kamyon, tır ve otobüsün karıştığı kazada 2 kişi ...
Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine ...
Vali Çiçek: “Tüm ekiplerimiz karla mücadele ediyor”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Tüm ekiplerimiz karla mücadele ediyor”
Afyonkarahisar’da karla mücadele ekipleri teyakkuzda
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da karla mücadele ekipleri teyakkuzda
Dinar’da kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Dinar’da kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu Kentte kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu Kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu Kentte kar ...
Afyon'da kar yağışı ve soğuk pazarcı esnafına zor anlar yaşattı Pazar esnafı kar yağışı ve soğuğa karşı ateş yakarak önlemi aldı
YEREL HABERLER Afyon'da kar yağışı ve soğuk pazarcı esnafına zor ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.