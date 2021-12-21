Afyonkarahisar’da kar yağışı bu sabah tekrar başladı

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Afyonkarahisar’da dün etkisini yitiren kar yağışı bu sabah tekrar başlarken, yağış özellikle trafikte seyir halinde olan sürücülere zor çıktı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar yağışının başladığı ilk günden itibaren köylerde yol açma çalışmalarını sürdürürken, il genelinde kapalı köy yolu kalmadı. Önceki gün yerini dona bırakan ve hava sıcaklıkları sıfırın altına düştüğü kentte bu sabah kar yağışı tekrar başladı. Kar yağışıyla birlikte evlerinden işyerlerine gitmek isteyen yayalar zorluk yaşarken, sürücülerde trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi.

Kar yağışının gün boyu Afyonkarahisar’da belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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