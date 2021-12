Çobanlar Eğitim Kalitesini Arttırma projesi devam ediyor

Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen Çobanlar Eğitim Kalitesini Arttırma projesi ilçede hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamınsa Kaymakam Mücahit Öztürk, veli ziyaretleri, destekleme kurslarını ziyaret, eğitim koçluğu modeli doğrultusunda belirlenen öğretmenlerle toplantılar ve okullarda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelme konuları başta olmak üzere yapılan faaliyetleri yakından takip ediyor. Kaymakam Öztürk projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim koçluğu modeliyle her bir öğrenciyi belirli öğretmenimizle eşleştirerek öğrencilerin çalışma süreçlerini yakından takip ediyoruz. Velilerimizi ziyaret ederek desteklerini talep ediyor, her okulumuzda hem öğrencilerimizle hem de öğretmenlerimizle bir araya gelerek istek ve taleplerine kulak veriyor, onları destekliyor, öğrencilerimize kaynak ve deneme sınavı desteği sağlıyoruz. Bu süreçte öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize güveniyoruz. Bizlerde kaymakamlık olarak maddi manevi her konuda onlara destek olacak ve ilçemizin başarı seviyesini artıracağız. Ayrıca yakın zamanda ilçemize kazandırdığımız ilçe halk kütüphanesiyle de etkin kütüphane kullanımı ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler ile ilçemizde bir eğitim kültürü oluşturmak istiyoruz” dedi.

