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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerel Medya Mensupları Sertifikalı Eğitim Programı devam ediyor

İHA

Yerel Medya Mensupları Sertifikalı Eğitim Programı devam ediyor

Afyonkarahisar’da görev yapan basın mensupları ile gazetecilik mesleğine yeni adım atacak olan gazeteci adaylarına yönelik eğitim programı devam ediyor.
'Afyonkarahisar Yerel Medya mensupları Sertifikalı Eğitim Programı' 2024 Aralık tarihleri arasında kent merkezinde bulunan Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Eğitim programının dünkü bölümünde AKÜ öğretim görevlisi Emin Paftalı tarafından görüntü içerikli ders gerçekleştirildi.
Programın dünkü bölümünde gazetecilik mesleğinin tecrübeli isimleri İsmail Akar ve Mehmet Emin Güzbey’in sohbet etkinliği gerçekleştirildi. Akar ve Güzbey genç gazeteciler ile gazeteci adaylarına tecrübelerini ve anılarını aktardı.
Gazetecilerin bu tür etkinliklere susadığını gözlemlediğini belirterek sözlerine başlayan Akar, “Bilgi hepimize her zaman lazım. Gazeteci halkın gözü, kulağı ve sesi olarak tanımlanan insanlardık. Ama bence gazetecinin her şeyden önce akıl ve vicdanını yan yana kullanabilmesi gereklidir. Gazetecilikte akıl ve vicdan uyumlu bir şekilde kullanılmazsa haber de meslek de sağlıklı olmaz. Öncelik her zaman doğru bilgide, sonrasında da akıl ve vicdan terazisinde olmalıdır” dedi.

“Gazeteci görevini yapmazsa huzura hasret kalırız”
Haberin ve yorumun kutsal olduğunu belirterek sözlerine başlayan Mehmet Emin Güzbey ise, “Her şeyden önce unutulmamalıdır ki, gazeteci de bir insandır. Mesleğimizi yaparken memlekete borcumuz olup olmadığını düşünmemiz gerekir. Her insan hayatta hata yapar ama biz mesleğimizi doğru yapıp yapmadığımızı sorgulamalıyız. Bir gazeteci unutulmayan hizmetlere imza atabilirse kendisini hizmet etmiş sayar. Gazeteciden korkulmamalı, gazeteciden yanlışı olan korkar. Bu memlekette polis, savcı, jandarma, gazeteci görevini yapmazsa huzura hasret kalırız. Biz gazeteciler olarak önce iyi insan olmak zorundayız. Sansasyon için haber yapılmamalı. Son dönemde internet medyasında bunu sıkça görüyoruz. Üzülüyorum ki, mesleğimizi siz gençlere iyi bir noktada bırakamıyoruz. Bizden önceki büyüklerimiz bizlere mesleği daha iyi bir noktada bırakmış olmalarına rağmen biz bunu yapamadık. Özellikle internet medyası işi biraz bozdu. Başarılı gazeteci ayrıntıyı yakalayabilen gazetecidir. Son olarak söylemek isterim ki camia olarak birbirimizi sevmeliyiz” dedi.

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