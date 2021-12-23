Durdurulan otomobilde yapılan aramada 152 gram skunk ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 152 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında bir otomobili durduran ekipler araçta yaptığı aramada 152 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Salih T. (28), Hacı İbrahim Y. (22) ve Kerem Ç. (25) isimli şahıslar gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.