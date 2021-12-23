(ÖZEL) Afyonkarahisar’da bir garip türbe hikâyesi Gece girdikleri bahçede türbe var diyerek mezar yeri yapıp, mutfak bölümünü de yıktılar Gecekondu değil, türbe kondu Evlerinin bahçesine giren aile gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı

Afyonkarahisar’da komşularının haber vermesi üzerine atıl durumdaki evlerinin bahçesine giren aile, gördükleri manzara karşısında adeta şok yaşadı. Mahallede kimliği belirsiz kişilerin, yatır var diyerek gece girdikleri bahçede türbe için mezar yeri yaparak evin mutfak kısmını yıktıklarını gören aile üyeleri duruma şaştı kaldı.

Akıllara durgunluk veren olay, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaklaşık 70 yıl önce Hamamcı ailesi tarafından yaptırılan ev yaklaşık 10 yıl önce aile üyelerinin başka bir yere taşınması ile atıl duruma geçti. Geçtiğimiz hafta sonu aile üyelerini arayan komşuları, bir süredir boş olan evin bahçelerinde kazı yapıldığını söyledi. Gelen telefon üzerine evlerine giden Hamamcı ailesi üyeleri evin bahçesine girince büyük bir şok yaşadı. Bahçenin ortasına mezar yeri yapıldığını ve evin dış kısmında bulunan mutfağın da yıkıldığını gören aile üyeleri ne yapacağını bilemedi.



Siğil Dede söylentisine inanıp türbe yapmaya kalktılar

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