Gece yarısı çıkan yangın köylülere büyük korku yaşattı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde köy evinde çıkan yangın paniğe neden olurken, ölen ya da yaralanın olmadığı yangın köylülerinde desteği ile itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü.

Yangın, gece yarısı Dinar ilçesi Dikici köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Çimen isimli şahsa ait iki katlı köy evinde gece yarısı bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevleri gören ve tek yaşayan Hüseyin Çimen can havliyle kendisini dışarı attı. Ardından itfaiyeye bilgi verilerek yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın köylülerinde desteği ile itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı. Büyük paniğe neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Köyde 2000 yılından bu yana 5’nci yangın olduğunu belirten Köy Muhtarı Osman Gülcan, evlerdeki elektrik şebekelerinin kontrolleri ile kışlık baca temizliklerinin yapılmasını istedi.

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