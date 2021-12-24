Kaymakam Öztürk öğretmenlerle bir araya geldi

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Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde başlatılan eğitimde seferberlik projesi kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Badak ile birlikte Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim seferliği kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Öztürk, başarı için her konuda destek olunacağını, öğretmenlere güvencinin tam olduğunu dile getirdi.

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