Evine alınmayan yaşlı adam sadece bir göz oda istiyor İki bastonla yürüyebilen adam uzaklaştırma kararı ile aylardır evine gidemiyor Aylardır köy köy gezip yatacak yer arayan 79 yaşındaki İsa Öz'e sadece tek torunu sahip çıktı

Afyonkarahisar’da eşi, kızı ve damadının şikâyeti üzerine hakkında birkaç kez uzaklaştırma kararı verildiği için aylar önce evinden atıldığını öne süren yaşlı adam, torununun kendisine sahip çıktığını belirterek köyündeki evinde kalabileceği bir göz oda istiyor.

İscahisar ilçesi Olukpınar köyü Öldümler mahallesinde yaşayan 76 yaşındaki İsa Öz ile eşi Fatma Öz, kızı Selda Şen ve damadı Veli Şen arasında geçtiğimiz Mart ayında tartışma yaşandı. Aile fertleri İsa Öz'ü evden çıkarıp, kapıyı kilitledikten sonra jandarmaya haber verdi. Jandarmaya 74 yaşındaki adamdan şikâyetçi olduklarını belirten aile üyeleri İsa Öz'ün kendilerini rahatsız ve tehdit ettiğini öne sürdüler. Bunun üzerine aile üyeleri İsa Öz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından haziran ayında İsa Öz'e 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Öz, bu süreçte giyecek ve yatacak yeri olmadığı için akrabalarında ve bazı köylerin köy odalarında kaldı. Aile fertlerinin ağustosta ikinci başvurusuyla Öz'e savcılık 1 ay daha evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu süreçte tanıdıklarında kalmaya devam eden Öz'ün uzaklaştırma kararı ailesinin talebiyle 2 ay daha uzatıldı. 3 Ocak'ta uzaklaştırma kararı sona erecek Öz'ün evine 100 metreden fazla yaklaşması dahi yasaklandı. Sokakta kalan Öz'e, yaşanan olaylardan sonradan haberi alan torunu Seda Öz (26) sahip çıktı. Seda Öz, dedesini Afyonkarahisar'daki evinde konuk etmeye başladı.



"Neredeyse 7 aydır sürekli kırda geziyorum, köy köy oda arıyorum yatmaya"

Öz, kalça kırıklığı nedeniyle iki bastonla yürüyebiliyor. Köydeki evinin haberi olmadan kızı üzerine tapulandığını iddia eden İsa Öz, şimdi köyündeki evinde kalabileceği bir göz oda istiyor. Öz, "Jandarmayı arayan eşim ve kızım, benim hakkımda 'Bizi kurtarın' diyerek şikâyetçi olmuşlar. Karakoldan gelen beni götürdüler, onların da benim de ifadelerimizi ayrı aydı aldılar. Bana uzaklaştırma cezası verildi. Önce bir sefer 15 gün uzaklaştırma verdi, ikinci sefer 1 ay verdi, üçüncü sefer 2 ay verdi. Böyle böyle uzaklaştırma verdiler bana evden. Neredeyse 7 aydır falan oldu. Sürekli kırda geziyorum, köy köy oda arıyorum yatmaya. Oda bulamayınca 2 günde otelde yattım. Evden çıkarttılar beni, koymadılar, jandarma sokmadı eve. Jandarma mümkün değil eve gitmeyeceksin dedi. Ben de gitmedim, gidemedim. Köyüme varamadım, böyle köy köy gezdim. İki kez ameliyat oldum ben. Ama bakmadılar bana, hastaneye götürmediler. Bana evde kaldığım sürelerde de ekmek vermediler. Ben kendim her zaman 10 tane ekmek alıyordum, aldığım zaman üç gün onlarda yiyor, ben de yiyorum. Bu iş başladı, ne evde durdurdular, ne evimde yatırdılar, sokmadılar evime. Evden bir şey alamadım, hiçbir çivi dahi vermediler” diye konuştu.



"Dedem sadece bir göz oda istiyor”

Dedesinin sadece bir göz oda istediğini belirten torunu Seda Öz ise, “Teyzem Selda Şen, ninem Fatma Öz ve eniştem Veli Şen dedemi sokağa atmışlar. 7 tane kızı, 7 tane damadı, 20 tane torunu sahip çıkmamış. En sonunda İscehisar ilçesinden bana dedemin resmi gönderildi, deden sokaklarda dedi. Daha sonra evime getirdim. Ben de kalmasına razıyım. Ceviz bahçesi, evi, çayırı, her neyi varsa artık tapuda gözüken her şeyi teyzem Selda Şen adına gözüküyor. Elinden almışlar, 3 sene önce de kredi çektirmişler, kredinin bittiğinin günün ertesi günü dedemi sokağa atmışlar. Dedem sadece köyünden, yurdundan, yuvasından ayrı kalmak istemiyor, sadece bir göz oda istiyor” dedi.

