Polisin hızlı müdahalesi 3 kişilik aileyi hayatı döndürdü Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiyi polis kurtardı

Afyonkarahisar’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi polis tarafından kurtarıldı. Polis ekiplerinin pencereyi kırarak girdikleri evde baygın haldeki 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, kent merkezi Yeşilyurt Mahallesi 1760 Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ısınmak için kömür sobasını yakan Ünlü ailesinden bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve giremeyince bu defa polisten yardım istedi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeyi beklemeden evin pençesinin camını kırarak içeri girdi. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri anne Zeliha, baba Yaşar ve çocukları Galip Ünlü’yü bir oda da baygın şekilde buldu. Polis ekipleri ilk iş olarak evdeki bütün kapı ve pencereleri açarak evi havalandırdı. Ardından sağlık ekipleri şahısları ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi bir aileye ölümden döndürürken, hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise sobayı balkona çıkararak herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı.

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