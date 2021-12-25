Isparta’da hırsızlık yaptılar, Dinar’da yakalandılar

Isparta’da yol kenarındaki tarladan su borusu ve vanaları çalan şahısların polisin takibi ile Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yakalandı.

Olay, Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keçiborlu ilçesinde yol kenarındaki bir tarladan su vanası ve borularının çalındığı hırsızlık şüphelilerinin araçla Dinar ilçesine doğru geldiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Gerekli güvenlik önlemlerini alan Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler söz konusu aracı ilçe girişinde durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada çalıntı su borusu ve vanaları ele geçirilirken, olayla ilgili O.A, E.Ö. ve S.S., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.