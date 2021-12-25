Fizik kurallarını sorgulatan kaza Kayaya takılarak askıda duran araç uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki kayalıklara takılarak askıda kaldı. Uçuruma düşmekten son anda kurtulan otomobil görüntüsü ile adeta fizik kurallarını sorgulattı.

Olay, Sandıklı ilçesi Fatih mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 CPB 275 plakalı kiralık araç gece saatlerinde yoldan çıkarak yolun kenarındaki uçuruma sürüklendi. Şans eseri uçurumun kenarında bulunan kayaya takılan araç, sabah saatlerinde çekici yardımı ile düştüğü yerden çıkarılarak otoparka götürüldü. Kayaya takılarak durabilen araç görüntüsü ile adeta fizik kurallarını sorgulattı.

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