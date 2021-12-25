15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi açıldı

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar Abdürrahim Mısri Ortaokulu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi açıldı.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın katıldı. Sergide 15 Temmuz günü yaşanan olayların ve demokrasi kahramanlarının destanlarının anlatıldığı resimler yer aldı. Öğrencilerin büyük emek harcayarak yaptıkları resim sergisiyle ilgili konuşan Yalçın, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.