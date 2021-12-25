Sandıklı’da ikinci kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 katlı binanın 2’inci katından düşen 7 yaşında ki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ofis Caddesi'nde 4 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. 7 yaşında ki C.K., isimli kız çocuğu henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü evlerinin açık olan penceresinden, yaklaşık 11 metre yükseklikteki yerden beton zemine düştü. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri C.K.'yı Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası küçük kız daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam eden yaralı çocuğun yoğun bakımda tedavisinin ettiği bildirildi. Anne ve babası ayrı olduğu öğrenilen C.K.'nın evde babası ve babaanesi ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

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