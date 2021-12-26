Şuhutlu öğrencilerden Afyonspor'a pankartlı destek

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Afyonkarahisar'da Şuhutlu gençler bugün oynanan AfyonsporÇorum FK karşılaşmasında açtıkları pankartla Afyonspor'a destek verdi.

Şuhut Kaymakamlığı tarafından organizasyonuyla lise öğrencilerinden oluşan bir grup AfyonsporÇorum FK futbol müsabakasında Afyonspor'a destek vermek için tribündeki yerini aldı. Şuhut Kaymakamlığı tarafından yapılan "Şuhut Afjet Afyonspor'a Başarılar Diler" pankartı açan öğrenciler tezahüratlarla mor beyazlı Afyonspor'a destek verdi.

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