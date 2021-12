TFF 2. Lig: Afyonspor: 3 - Çorum FK: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 19. haftasında Afyonspor, evinde ağırladığı Çorum FK’yı 31 mağlup etti.



Stat: Zafer

Hakemler: Burak Olcar xx, Hüseyin Can xx, Harun Terin xx

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 77 ?), Doğan Ateş xx, Doğukan Emeksiz xx (Taha Can Velioğlu dk. 85 ?), Emre Dayan xx, Nazmi Can Doğan xx, Erdinç Pekgöz xx, Erhan Şentürk xx (Cihan Özkara dk. 84 ?), Fatih Aktay xx (Feyyaz Belen dk. 63 x), Mithat Pala xx, Celal Hanalp xx

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay xx, Salih Zafer Kurşunlu, Hasan Küçcük xx, Mehmet Gürkan Öztürk xx (Berkay Can Değirmencioğlu dk. 82 ?), Umut Kaya xx, Murat Yıldırım x (Batuhan Er dk. 61 x), Serkan Yavuz xx, Burak Çalık xx, Emre Öztürk xx, İsmet Benli xx (Seçkin Getbey dk. 70 ?), Halil İbrahim Sönmez x,

Goller: Emre Öztürk (dk. 25 k.k.), Erhan Şentürk (dk. 45 ve 51) (Afyonspor), Halil İbrahim Sönmez dk. 62) (Çorum FK)

Kırmızı kart: Mithat Pala (dk. 53) (Afyonspor)

Sarı Kartlar: Nazmi Can Doğan, Alper Tursun (Afyonspor), Murat Yıldırım, Halil İbrahim Sönmez, Umut Kaya, Hasan Küçcük, Salih Zafer Kurşunlu, Batuhan Er (Çorum FK)

