Şuhut'ta bacadan çıkan yangın korkuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangın korku dolu dakikalara sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde meydana geldi. Neşe Yıldırım'a ait evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler bacasının yandığı evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.