Kız arkadaşını almaya gittiği şehirde cinayet işledi Antalya’da cinayet işledi, Afyonkarahisar’da yakalandı Aralarında alacak verecek meselesi olan şahıslar tesadüfen karşılaşınca kan aktı

Antalya’da, alacak verecek meselesi yüzünden 28 yaşındaki şahsı 5 kurşunla öldüren katil zanlısı ile ona yardım ettiği öne sürülen şahıs, Afyonkarahisar’da polis kovalamacası ile yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 21 Aralık tarihinde Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen şahıslarla tartışan Afer Ergün (28) tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karşı tarafın tabanca ile açtığı ateş sonucu 5 yerinden vuruldu. Olayın ardından görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şahısların 03 RH 101 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtıklarını tespit etti. Ardından şahısların peşine düşen ekipler PTS kayıtlarına göre otomobilin Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine doğru geldiğini belirledi. Şüphelilerin kullandığı aracın peşine düşen polis ekipleri ile aracı kullanan katil zanlısı Hüseyin C., arasında kovalamaca yaşandı.



Katil zanlısı önce otomobille sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı

Hüseyin C., bir süre sonra aracı boş bir araziye park edip yaya olarak kaçmak istedi. Ancak zanlının peşini bırakmayan ekipler şüpheliyi bir süre sonra yakaladı. Hüseyin C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cinayette kullandığı tabanca ise konulduğu poşetle bir taşın altına saklanmış şekilde ele geçirildi. Olaya karıştığı belirlenen Hüseyin A. ise yine Sinanpaşa ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Katil zanlısı öldürdüğü kişiyle aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi

Öte yandan, şahısların alınan ilk ifadesinde ise şahısların birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında alacak verecek mevzusuzundan kaynaklı sıkıntı olduğu öne sürüldü. Hüseyin C.’nin olay günü kız arkadaşını almak için Antalya’ya gittiği ve Afer Ergün ile sokakta tesadüfen denk geldikleri esnada olayın meydana geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.