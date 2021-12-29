(ÖZEL) Kaybolan 13 yaşındaki Sudenur çarşıda gezerken bulundu

Afyonkarahisar’da ‘tuvalete gidiyorum’ diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, Afyonkarahisar polisinin saatler süren başarılı takibi sonucu çarşıda gezerken bulundu.

Olucak mahallesi Büyük Olucak sokağında yaşayan 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, Pazar günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Annesi ve babası tarafından her yerde aranan Sudenur Yiğit, en son Erenler mahallesinde görülmüş ancak bulanamamıştı. Afyonkarahisar polisinin saatler süren başarılı çalışması sonucu teknik ve fiziki takibi yapılan 13 yaşındaki Sunedur Yiğit, bu sabah kent merkezindeki çarşıda gezerken polis ekipleri tarafından bulundu. Şuan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen Yiğit, yapılan çalışmaların ardından ailesine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.