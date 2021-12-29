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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısında Organize Sanayi Bölgeleri’nin mevcut durumları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Afyonkarahisar Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı Vali Çiçek başkanlık yaparken, toplantıya OSB müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantından OSB’lerin mevcut durumu ve yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.

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