Afyonkarahisar Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

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Afyonkarahisar Merkez Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyete başlayan "Afyonkarahisar Adalet Mesleki Eğitim Merkezi" açılışı yapıldı. Dün gerçekleştirilen açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, zoom programı üzerinden katıldı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan eğitim ve öğretim çalışmaları iş birliği protokolü kapsamında, Afyonkarahisar Merkez Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyete başlayan "Afyonkarahisar Adalet Mesleki Eğitim Merkezi" açılışı yapıldı. Dün gerçekleştirilen açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, zoom üzerinden katıldı. 20212022 EğitimÖğretim yılından itibaren Afyonkarahisar Merkez Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisinde açılan, bünyesinde Gıda Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler Alanı ve Tarım Meslek alanları bulunan Afyonkarahisar Adalet Mesleki Eğitim Merkezi faaliyetlerine başladı.

Açılış programına zoom üzerinden katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Ağır Ceza Başkanı Fatih Serdar Köken, İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna, Baro Başkanı Turgay Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Şube Müdürü Mustafa Günay, protokol üyeleri ve okul, kurum yöneticileri katıldı.

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