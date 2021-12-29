Hemşirenin konuştuğu sırada cep telefonunu çalan şahıs tutuklandı

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Afyonkarahisar’da sokakta hemşirenin konuştuğu sırada elinden telefonunu alarak kaçan bir kişi polis tarafından yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerindeki Halk Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hemşire olarak görev yapan Ü.K.B., kurum önünde bir şahsın görüşme yaptığı sırada elindeki cep telefonunu alarak kaçtığını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunu alıp kaçan zanlının H.O.S. (26), olduğunu tespit etti. Ekipler ardından şüpheli H.O.S'yi Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Çaldığı cep telefonu H.O.S.’den alarak sahibi Ü.K.B.’ye teslim etti. Ardından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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