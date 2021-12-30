Alt geçit çıkışında lastiği patlayan otomobil refüje çarptı Aynı yerde 4 gün arayla ikinci kaza yaşandı

Afyonkarahisar’da 4 gün arayla meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının olduğu yerde yine kaza meydana geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza; dün akşam saatlerinde Maliye kavşağında bulunan Turgut Özal alt geçidi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Park Afyon istikametinden şehir İzmir yolu istikametine seyir halinde bulunan 03 ADB 882 plakalı otomobil, altgeçit çıkışında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ayrıca 3 gün önce de aynı alt geçit çıkışında bir otomobil iki yayaya çarpmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.

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