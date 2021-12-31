Kontrolden çıkan yolcu otobüsünde az kalsın facia yaşanıyordu Orta refüje giren otobüs aydınlatma direği ve ağaçlara çarparak durabildi 1 kişinin yaralandığı kazada otobüs içerisindeki yolcular büyük panik yaşadı

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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü kontrolden çıkarak orta refüje girerek aydınlatma direği ve ardından ağaçlara çarparak durabildi. 1 kişinin yaralandığı kazada büyük panik yaşandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi girişinde sabah 07.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya, Bursa seferini yapan Bünyamin A., idaresindeki 34 CJB 016 plakalı yolcu otobüsü sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs ardından yol ortasındaki refüje girip önce aydınlatma direğine ardından ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, yaralanan kişi olay yerine gelen ambulanslar Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Büyük panik yaşayan yolcular ise olay yerine gelen bir başka otobüse nakledilerek yollarına devam etti. Kaza sonrası otobüs şoförü Bünyamin A., gözaltına alınırken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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