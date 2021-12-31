Tarihi eserlerin yanına yapılan yapılar yıkılmaya başlandı Yıkılan yapıların ardından tarihi Frig Vadisi'ndeki eserler gün yüzüne çıkmaya başladı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, tarihi Frig Vadisi’ndeki eserlerin yanına yapılan yapıların yıkılmaya başlandığını belirtti.

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan ve Afyonkarahisar ile birlikte Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi’ndeki eserlerin gün yüzüne çıkarılması için başlatılan projeler devam ediyor. Vali Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihi vadide eserlerin yanına yapılan yapıların yıkılmaya başlandığını kaydederek, “Binlerce yıllık tarihi yapıların önüne yapılan yakışıksız yapıları yıkarak tarihi eserleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bazen sitemde alıyoruz ancak geri planda saklanan o görkemli yapılar Afyon'un tarihi mirası ve hepimize ait. Ayazini'nde tarih ortaya çıkıyor. İşte yeni bir eser” ifadelerine yer verdi.

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