Üstün yetenekli çocuklar seçilecek Bilim ve Sanat Merkezleri üstün yetenekli çocukları seçecek

Milli Eğitim Bakanlığı, üstün ve özel yetenekli öğrencilere hizmet veren ve Afyonkarahisar’da da bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 20212022 öğrenci seçme sürecini başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üstün ve özel yetenekli öğrencilerin okul dışı zamanlarda eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak öğrencileri belirlemek üzere 20212022 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı BİLSEM tanılama kılavuzuna göre, bu dönem BİLSEM'lere ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri tarafından Genel Yetenek, Müzik ve Görsel Sanatlar alanlarından aday gösterilecek. Öğrencilerin, sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilip EOkul sistemine işleme 1021 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2 Şubat 2022’de aday gösterilen öğrencilerin belgeleri eokul üzerinden alınabilecek. Öğrenciler, Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından 19 Şubat8 Mayıs 2022 arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak, bu basamağı geçen öğrenciler 13 Haziran12 Ağustos 2022 tarihlerinde bireysel tanılamaya alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

Afyonkarahisar’da biri Merkezde Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi, diğeri Dinar’da olmak üzere 2 Bilim Sanat Merkezi bulunuyor.

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