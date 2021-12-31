Sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde sahte alkol üreterek sattığı iddia edilen bir şahıs jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanırken, operasyonda ayrıca litrelerce kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede İ.G., isimli şahsın sahte alkol üreterek sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte şarap, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 adet alkol imalatında kullanılan varil, 4 adet alkol imalatında kullanılan bidon, 1 adet şişe kaplama makinesi ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirdi.

Olayın ardından İ.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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