Şuhut'ta iki okulda kütüphane açıldı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde protokol üyelerinin katılımlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" kampanyası çerçevesinde Atatürk Ortaokulu ve Mahmut Köyü Ortaokulu kütüphanelerinin açılışı yapıldı.

Açılış törenlerine, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdullah Kaya, Mustafa Kemal Avşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Davut Gök, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesini Kaymakam Düzgün, Eroğlu ve protokol üyeleri kesti. Ardından protokol açılış merasimi yapılan kütüphanelerde incelemelerde bulundu.

Açılışta öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Düzgün, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Kaymakam Düzgün açılış sonrası okul idarecileri ve öğretmenlerle il genelinde başlatılan 'Eğitim Seferberliği' projesi kapsamında yapılan çalışmalar üzerine değerlendirmede bulundular.

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