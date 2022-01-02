Eber Gölü’nün eski haline gelmesi için kaçak bentler açılmaya başlandı Haritadan silinme noktasına gelen Eber Gölü’nün kurtarmak için harekete geçildi Eber Gölü’nü besleyen en önemli su kaynağı olan Akarçay’daki kaçak bentler açılıyor

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Türkiye’nin en önemli göllerinden biri olan ancak son yıllarda kuruma aşamasına gelen Eber Gölü’nü kurtarmak için hayata geçirilen eylem planı kapsamında gölü besleyen Akarçay üzerine izinsiz olarak yapılan bentler açılmaya başlandı.

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