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Evinde sahte alkolle yakalanan CHP İl Başkan Yardımcısından açıklama CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk: “Satmak için değil içmek için yaptım, bu suç değil”

İHA

Evinde sahte alkolle yakalanan CHP İl Başkan Yardımcısından açıklama CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk: “Satmak için değil içmek için yaptım, bu suç değil”

Evinde sahte alkolle yakalanan CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, bir açıklama yaparak alkolü satmak için değil içmek için yaptığını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk’ün evinde arama yapan jandarma ekipleri, litrelerce sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, evinde bulanan alkolü satmak için değil içmek için yaptığını belirterek, kanun nezdinde suç olmadığını ileri sürdü. Göktürk, “30.12.2021 tarihinde Afyonkarahisar il jandarma ekipleri ve Sultandağı ilçe jandarma ekipleri tarafından evimde arama yapılmak üzere telefonla arandım. Afyonkarahisar'da kızımın evinde olduğumu beyan etmem üzerine derhal ikametgahıma gelmemi beyan etmeleri nedeniyle hemen Sultandağı ilçesi Dereçine kasabasında bulunan evime gecikmeksizin gittim. Jandarma ekiplerine görevlerini tam yapmaları için gerekli kolaylığı sağlayarak evimi açtım. Evimde yapılan aramada 20 litre viski, 5 litre rakı, 12 litre şarap, 10 litre saf alkol ve 90 litre de zirai mücadelede kullanılmak üzere elma sirkesi bulunmuş ve el konulmuştur. Evimde yapılan aramada toplamda 37 litre kendi tüketimim için alkollü içecek bulunmuş olup; yerel ve genel bazı basın ve yayım organlarında söz konusu durum çarpıtılarak, tarafıma hiçbir gerçekliği olmayan ve olayla hiçbir ilgisi bulunmayacak şekilde sahte alkol ticaretiyle suçlandım” ifadelerini kullandı.
Yasal olarak satılan alkolü alarak, alkollü içecek ürettiğini belirten Göktürk, “Söz konusu durum ile ilgili olarak TCK’da herhangi bir miktar veya direkt kanun maddesi olmadığı gibi, mevcut durum ile ilgili olarak çıkan son Yargıtay kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, evde kendisi veya yakınları için alkollü içecek üreten ve bulunduran kişinin cezalandırılmayacağı, içmek için yapılan alkollü içecek üretiminin suç olmadığı, kişisel kullanım için belirli bir miktarın olmadığı, ancak Yargıtay kararlarında yıllık 150 litre alkol bulundurmanın kişisel tüketim için sınır kabul edilebileceği sabitken, söz konusu durumların atlanarak tarafımın ticaretle suçlanması hukuk kurallarıyla ve habercilikle bağdaşmamaktadır. Ayrıca, gerek alkol ve gerekse alkolde kullanılan gerekli malzemeler internet aracılığıyla ve tekel maddesi satan bütün bayilerde açık bir biçimde satılmaktadır. Dolayısıyla yasak olmayan ve aksine ulu orta satılan alkolün satılmasının yasak olmadığı ülkemizde, alkolün su ile karıştırılarak evde bulunması durumun nasıl suç teşkil ettiği de ülkemizdeki kavram karışıklığını açıkça gözler önüne sermektedir. Ticaret yapmam söz konusu değildir. Ben sadece kendi tüketimim için yasal olarak satılan alkolü alarak, alkollü içecek ürettim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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