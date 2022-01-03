3 farklı zincirleme kazada yaralanan 31 kişiden 24’ü taburcu edildi Kazada yaralanan 7 kişinin tedavisi sürerken, 2’sinin ise durumları ciddiyetini koruyor

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Afyonkarahisar’da midübüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı 3 farklı zincirleme trafik kazasında yaralanan 31 kişiden 24’ünün tedavisi tamamlanarak taburcu edilirken, 7’sinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

AfyonkarahisarEskişehir karayolu üzeri Gazlıgöl kavşağında sabah 07.30 civarında yoğun sis ve gizli buzlanmadan dolayı yolun yaklaşık 200 metrelik bölümünde 3 farklı zincirleme kaza meydana geldi. Kazalara aralarında midübüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin bulunduğu 20 araç karıştı. Kazalarda toplamda 31 kişi yaralanırken, 24’ünün tedavisi kaldırıldıkları hastanede tamamlanarak taburcu edildi. Hastaneye kaldırılan 7 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü ve 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaların ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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