TBMM Başkanlık Müşaviri Cengiz Sağlam’ın acı günü

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Müşaviri Cengiz Sağlam’ın vefat eden annesi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden Cengiz Sağlam’ın annesi Keziban Sağlam için cenaze töreni düzenlendi. Sağlam’ın cenaze namazı Emirdağ Çarşı Caminde kılındı. Cenazeye Kaymakam Osman Bilici’nin yanı sıra İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. Sağlam’ın cenaze kılınan namazın ardından Emirdağ İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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