Dinar’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir adrese baskın düzenledi. Baskında ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 29.87 gram metamfetamin, 0.57 gram Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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